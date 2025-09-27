Заключившего контракт с Минобороны бывшего главу ВСК Белкова не пустили на СВО
Экс-глава Военно-строительной компании Андрей Белков, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями во время выполнения гособоронзаказа, заключил контракт с Минобороны России, но судом и следствием ему было отказано в участии в специальной военной операции (СВО). Об этом 27 сентября сообщили в правоохранительных органах.
«Несмотря на подписанный Белковым контракт с Минобороны, фигурант дела продолжит участие в процессе, находясь на скамье подсудимых», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Белков был арестован в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») 25 июля 2024 года. Позднее, 19 сентября 2024 года, Тверской районный суд Москвы сообщил о продлении ареста экс-главе ВКС.
Министерство обороны РФ 20 января направило иск к Военно-строительной компании (ВСК) на сумму свыше 4 млрд рублей.
