Возгорание после ДТП с грузовым поездом в Смоленской области ликвидировано
Пожар, возникший в результате ДТП на железнодорожном переезде в Смоленской области, устранен. Об этом 27 сентября сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС по региону.
«Пожар полностью ликвидирован», — следует из публикации.
Столкновение грузового автомобиля и товарного поезда произошло утром 26 сентября на участке между станциями Рудня и Голынки в Смоленской области. В результате ДТП 18 вагонов товарного поезда сошли с рельсов, 16 из них загорелись. Причиной аварии стал проезд грузовика на запрещающий сигнал.
