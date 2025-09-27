Губернатор Брянской области сообщил о повреждении кровли дома при атаке БПЛА ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали город Стародуб в Брянской области, в результате была повреждена кровля в многоквартирном доме. Об этом 27 сентября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате террористической атаки в многоквартирном доме повреждена кровля», — говорится в сообщении Telegram-канале.
В результате произошедшего пострадавших нет. Кроме того, губернатор добавил, что обломки одного из беспилотников упали рядом с жилым домом. Из него были временно эвакуированы жильцы.
Минобороны РФ 26 сентября сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Отмечалось, что один беспилотник был сбит над территорией Брянской области, еще один — над Ростовской областью.
