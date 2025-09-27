Юрист предупредила о запрете на покупку загрязненных радиацией товаров

Закон предусматривает запрет на продажу или ограничения на реализацию некоторых категорий товаров, поэтому, несмотря на привлекательные скидки, покупка таких товаров нежелательна. Об этом 27 сентября сообщила юрист Европейской юридической Cлужбы (ЕЮС) Екатерина Ноженко в беседе с агентством «Прайм».

Так, она назвала группу товаров, запрещенных для свободной продажи, среди которых продукты с радиоактивными веществами, просрочка, гуманитарная помощь, нелицензированный алкоголь и нерасфасованные пищевые продукты.

Уточняется, что также к продаже запрещена продажа пищи без документов, с нарушенными органолептическими показателями, в поврежденной упаковке, позеленевшего картофеля, повторно замороженных продуктов, непромаркированных товаров, невыпотрошенной птицы (кроме дичи), дефектных куриных, утиных или гусиных яиц. Запрещены продукты домашнего приготовления и бахчевые с надрезами.

Сырое молоко можно продавать только с предупреждением о кипячении.

«Все вышеуказанные товары не следует покупать, даже если продавец установил привлекательную цену», — сказала Ноженко.

Эксперт призвала не считать акции чем-то негативным. Напротив, они являются прекрасным способом оптимизировать личные финансы и существенно сократить расходы.

Она уточнила, что магазины прибегают к скидкам, чтобы избавиться от излишков товара или привлечь внимание потребителей. Сезонные распродажи также являются распространенной практикой. Все эти методы абсолютно законны.

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко 4 сентября дала советы по выбору готовой еды в супермаркетах. Уточнялось, что основные риски для потребителей связаны с нарушением условий хранения и транспортировки продукции.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ