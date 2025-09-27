Эксперт заявил о нарушении принципа ЕС новыми правилами о санкциях против РФ
Новые правила об антироссийских санкциях нарушают принцип пропорциональности Евросоюза. Об этом 27 сентября в беседе с «Известиями» сообщил бывший депутат Европарламента Гуннар Бек.
По его словам, Еврокомиссия (ЕК) предложила одобрить новые санкции против РФ простым большинством, а также изменить правила продления ограничительных мер с единогласия на квалифицированное большинство. Экс-депутат отметил, что это сделано во избежание рисков блокировки процесса Венгрией.
Кроме того, Бек уточнил, что подобные действия нарушают пятый раздел второй главы Договора о Европейском союзе о принципе пропорциональности полномочий членов.
«Это означает, что государства-члены могут нарушать правила, и любой, кто жалуется на это, ничего не может с этим поделать. В целом это хороший пример верховенства закона, или, скорее, отсутствия верховенства закона в ЕС», — сказал он.
Ранее, 26 сентября, ЕК предложила перейти к новому механизму голосования, в рамках которого будет достаточно поддержки квалифицированного большинства. Сообщалось, что это должно снизить риск наложения Венгрией вето на передачу замороженных российских активов Украине.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день заявил, что в Евросоюзе происходит смена парадигмы в подходе к голосованию относительно продления антироссийских санкций.
