Лавров и премьер-министр Судана Камил Идрис обсудили военно-политический кризис
Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель Совета министров Республики Судан Камил Идрис 27 сентября обсудили военно-политический кризис в республике в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.
«В ходе беседы основное внимание было уделено ситуации в Судане в контексте продолжающегося вооруженного противостояния между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования», — говорится в публикации на сайте МИД РФ.
С российской стороны было отмечено, что необходимо в ближайшее время прекратить боевые действия и начать вести широкий национальный диалог.
Также были обсуждены различные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-суданских отношений. Представители обсудили готовность укреплять внешнеполитическую координацию на различных встречах и форумах.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 сентября в рамках 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Республики Бурунди Эдуардом Бизиманой и обсудил с ним дальнейшее укрепление дружеских отношений между странами.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ