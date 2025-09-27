Politico назвала Трампа «президентом Европы» из-за его влияния на ЕС
Американский лидер Дональд Трамп является «президентом Европы» из-за своего влияния на Европейский союз (ЕС). Об этом 26 сентября сообщила газета Politico.
По информации издания, президент США в ходе одной из встреч в Овальном кабинете заявил, что лидеры европейских государств называют его «президентом Европы», однако чиновники ЕС опровергли данное утверждение.
Как отметила Politico, данное заявление отражает неловкую реальность — лидеры ЕС отдали место во главе стола Трампу. Первым свидетельством издание назвало то, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента «папочкой». Это произошло во время июньского саммита блока в Гааге. Впоследствии ЕС заключил с США несбалансированное торговое соглашение, его сравнили с «капитуляцией».
«Никогда с момента создания ЕС президент США не оказывал такого прямого влияния на европейские дела. И никогда еще лидеры 27 стран ЕС не проявляли такой готовности — даже отчаяния — поддерживать президента США в качестве авторитетной фигуры», — говорится в материале.
Газета Pais 26 сентября сообщила со ссылкой на анонимного источник в Берлине, что в ЕС назвали ошибочным утверждение президента США Дональда Трампа о возможности Украины с помощью интеграционного объединения вернуть свои старые границы.
