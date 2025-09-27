В аэропортах Астрахани и Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на полеты ввели в аэрогаванях Астрахани и Волгограда. Об этом в субботу, 27 сентября, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Астрахань (Нариманово). Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее, 26 сентября, Кореняко сообщал о введении ограничений на взлет и посадку ВС в аэропорту Волгограда. Он уточнил, что ограничительные меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Позже представитель Росавиации заявил, что ограничения были сняты.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ