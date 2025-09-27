Украина устраивает провокации, перехватывая российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и перенаправляя их на территорию стран НАТО. Об этом 27 сентября сообщил «Известиям» депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.

«Украина, очевидно, пытается любыми средствами добиться вступления в НАТО, перехватывая российские беспилотники, а затем пытается направить или сбить их на территории НАТО, как мы сейчас подозреваем в Польше или Дании», — заявил он.

Линдеманн отметил, что действия украинского правительства являются провокацией и представляют собой опасную эскалацию, которую он связывает с попыткой начать третью мировую войну со стороны Киева и ее руководства.

Партия «Альтернатива для Германии» решительно осудила такую позицию и подчеркнула, что Украина стремится спровоцировать ситуацию.

Ранее, 26 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала со ссылкой на венгерские статьи, что киевский режим намерен продолжить провокации с нарушением воздушных границ стран НАТО, выдавая беспилотники, запущенные с территории Украины, за российские. Таким образом Киев пытается закрепиться на международных позициях, втягивая при этом в конфликт Европейский союз.

