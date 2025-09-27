Реклама
ВС РФ освободили Степовое в Днепропетровской области и Дерилово с Майским в ДНР
Зампред комитета ГД Журова назвала важным шагом восстановление РФ в членстве МПК
Посол Келин обвинил Британию в усилении напряженности с Россией
Средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Полянский заявил об отсутствии у ООН оснований для введения санкций против Ирана
ПКР восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете
Идущий пешком от Казани до Иерусалима путник рассказал о подготовке к путешествию
Армия РФ нанесла удар по тяговым подстанциям ВСУ для перевозки техники в Донбасс
Пять человек погибли от отравления контрафактным алкоголем в Волосово Ленобласти
Движение на перегоне Рудня – Голынки в Смоленской области восстановлено после ДТП
В Чувашии беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию
Тегеран вызвал послов из стран «евротройки» для консультаций по ядерной программе
В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост
Опубликованы кадры продолжающихся в Нью-Йорке протестов в поддержку Газы
Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубленное сотрудничество
Бывшего командующего 58-й армией Попова этапировали в колонию в Московской области
Экипажи Т-90М «Прорыв» отработали огневой накат и работу с ЗОП в тылу СВО

Фото: Министерство обороны РФ
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» при подготовке к новым боевым задачам отработали тактический прием огневого наката с разных направлений на узком участке фронта и работу с закрытой огневой позиции (ЗОП) на полигоне в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Командир танкового взвода Артем Ваганов, ранее управлявший танком модели Т-80БВМ, указал на различия данной машины от Т-90Б.

«Перейти несложно. Система схожа. <…> Да, кнопочек побольше, прицел другой в отличие от «восьмидесятки». Тут камеры получается (располагаются. — Ред.) «вправо-влево», «вперед-назад». В отличие от «восьмидесятки» тут триплекс (триплекс. — многослойное стекло, используемое для защиты смотровой щели люка механика-водителя. — Ред.)», — рассказал он.

Ваганов уточнил, что его подразделение ведет стрельбу во время передвижения, поэтому данный навык важно отрабатывать для того, чтобы своевременно поражать цель.

Учения проходили парами. Один из экипажей отрабатывал тактику нанесения методичного огня по позициям условного противника, а второй совершал огневой накат, сопровождаемый стрельбой в движении.

В ведомстве подчеркнули, что члены экипажей танков Вооруженных сил (ВС) РФ, непрерывно нарабатывающие свои навыки скоростной работы, учатся самостоятельно принимать решения и оценивать обстановку для реализации поставленных целей с учетом погодных условий, рельефа местности и характера грунта.

«Т-90М мне очень нравится. Он очень удобен в использовании, в эксплуатации. <…> На полигоне мы отрабатываем учение с танком. <…> День начинается с подъема, загрузки танков», — добавил оператор-наводчик танка Максим Манойлов.

Уточняется, что после завершения подготовки принимавшие в ней участие танковые экипажи вернутся к выполнению боевых задач по уничтожению опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также продолжат осуществлять поддержку наступающих штурмовых подразделений ВС РФ в освобождении населенных пунктов от украинских боевиков.

Только танк: как меняются бронированные машины в ходе СВО
С начала спецоперации в конструкцию изделий внесли сотни изменений

В Минобороны 25 сентября заявили об уничтожении экипажами танка Т-80БВ группировки войск «Восток» опорных пунктов ВСУ при освобождении населенного пункта Березовое в Днепропетровской области. Эта операция, как сообщалось, помогла ВС РФ укрепиться на новых рубежах в данной местности.

Читайте также
Прямой эфир
