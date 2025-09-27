Аналитик Меркурис сообщил об испытанном Зеленским ужасе после слов Трампа по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский испытал ужас, узнав о заявлении американского лидера Дональда Трампа, в соответствии с которым стало ясно, что Белый дом решил дистанцироваться от украинского конфликта. Об этом 26 сентября сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
«Тот, кто действительно напуган, — это Зеленский. И напуган он от того, как внезапно американцы выбили почву из-под его ног», — сказал он, в ходе своего монолога, который опубликован на его YouTube-канале.
Эксперт подчеркнул, что единственное, в чем Трамп, политика которого не отличается предсказуемостью, останется непоколебимым, так это в желании «увести США» от прямого участия в этом конфликте.
Портал Axios 26 сентября узнал, что Трамп не одобрил передачу Украине ранее запрошенных ею крылатых ракет Tomahawk. В этот же день глава Белого дома заявил, что его государство больше не будет участвовать в финансировании Киева.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ