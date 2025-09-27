WP сообщила об активном строительстве Ираном секретного военного объекта

Иран в последние несколько месяцев активно работает над строительством секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан. Об этом 26 сентября сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на спутниковые снимки.

«Иран активизировал строительство на таинственном подземном объекте в течение нескольких месяцев после того, как США и Израиль нанесли удары по его основным ядерным объектам», — говорится в публикации.

Уточняется, что строительные работы на данном объекте ведутся с 2020 года. Эта конструкция находится примерно в миле к югу от ядерного комплекса в Натанзе, который стал целью американской бомбардировки 21 июня.

Хотя иранское руководство ранее упоминало о потенциальном использовании объекта для изготовления центрифуг для обогащения урана, эксперты высказали предположение, что туннель может служить не только заявленным целям, но и быть тайным местом для обогащения урана или его хранения.

Президент США Дональд Трамп 21 июня заявил об ударе по трем ядерным объектам Ирана. Американский лидер сообщил, что атака была направлена на объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. По информации Трампа, операция прошла успешно.

Гендиректор международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 10 сентября заявил, что организация совместно с Израилем договорилась об осуществлении мониторинга ядерных объектов в Исфахане, Натанзе и Фордо. Уточнялось, что инспекции касаются всех ядерных объектов и установок в Иране, включая объекты, подвергшиеся атакам, и ядерные материалы, которые там находятся.

