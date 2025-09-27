Идущий пешком от Казани до Иерусалима путник рассказал о подготовке к путешествию

Преодолевающий пешком путь от Татарстана до Иерусалима путник Никита Кузнецов 26 сентября вышел на связь с «Известиями» — он, пребывающий в настоящее время на территории Ирака, рассказал, как решился на начатое им приключение.

По словам путешественника, сомнений о принятии спонтанно поставленного перед самим собой вызова у него практически не было. Однако о задуманном он рассказал только самым близким — маме и нескольким друзьям — для того, чтобы не выслушивать предостережений, которые поступали бы от посторонних.

«Я думаю: ну я уж попробую, а если не получится, хотя бы сожалеть не буду. <…> Не собирался вообще никому говорить, на самом деле, потому что, сами понимаете, когда принимаешь какое-то важное решение, найдется тысяча мнений, и эти мнения не будут совпадать с твоим», — сказал Кузнецов.

Однако, как добавил путник, на его маршруте, протяженность которого составила 3,5 тыс. км, он всё же сталкивался не только с ощущением усталости, но и с советами. Житель Татарстана подчеркнул, что, если бы прислушивался ко всему, о чем ему говорят, он бы никогда не дошел до конечной цели.

Хотя, как отметил Кузнецов, в настоящее время он получает поддержку от пользователей социальных сетей и СМИ, что «подпитывает» его идти дальше из соображений, что он делает благое дело, вдохновляя других.

Гражданин Польши, альпинист Анджей Баргель 25 сентября сообщил, что совершил спуск на лыжах с Эвереста, не используя при этом дополнительный кислород. По его словам, за всю свою жизнь подобного он еще ни разу не ощущал.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ