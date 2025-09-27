В Пензенской области над несколькими районами был введен план «Ковер»
План «Ковер» был введен в Пензенской области. Об этом 27 сентября сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«Над рядом районов области введен план «Ковер», — написал он в Telegram-канале.
Мельниченко 20 сентября сообщил о ликвидации украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Пензенской областью. Уточнялось, что место происшествия было оцеплено сотрудниками Росгвардии.