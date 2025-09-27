Бывшего командующего 58-й армией Попова этапировали в колонию в Московской области
Экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, который был осужден на пять лет лишения свободы за мошенничество и служебный подлог, этапировали в колонию общего режима в Московской области из изолятора в городе Тамбов. Об этом 27 сентября сообщили в правоохранительных органах.
«Ивана Попова этапировали из СИЗО Тамбова для дальнейшего отбытия наказания в колонию общего режима, которая находится Коломне», — приводит ТАСС сообщение правоохранительных органов.
Попова арестовали 17 мая 2024 года на два месяца, ему предъявили обвинения 24 мая. Следственный комитет (СК) РФ 23 мая попросил перевести его под домашний арест, однако 7 июня 2-й Западный окружной военный суд оставил Попова в СИЗО. СК РФ 4 июля добавил Попову служебный подлог в окончательную редакцию обвинения. Позже, 24 апреля текущего года, суд признал Попова виновным по делу о крупном мошенничестве и служебном подлоге. Его приговорили к пяти годам колонии.
