Le Figaro сообщила о создании коалиции из 12 стран для финансовой помощи Палестине
Объединение для оказания финансовой помощи Палестине создадут 12 государств. Об этом 26 сентября сообщила газета Le Figaro.
«12 стран, включая Францию, Великобританию, Японию, Саудовскую Аравию и Испанию, объявили в пятницу о создании коалиции, направленной на финансовую поддержку Палестинской автономии, испытывающей нехватку средств», — говорится в материале.
Уточняется, что чрезвычайная коалиция по финансовой устойчивости Палестинской автономии была создана из-за «острого и беспрецедентного финансового кризиса», вызванного тем, что Израиль удерживает ее налоговые поступления.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 23 сентября назвал признание Палестины историческим долгом перед ее народом. Он также подчеркнул, что Москва готова поспособствовать установлению мира на Ближнем Востоке.
