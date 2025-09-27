Реклама
Le Figaro сообщила о создании коалиции из 12 стран для финансовой помощи Палестине

Le Figaro: 12 стран объединились для оказания финансовой поддержки Палестине
Фото: Global Look Press
Объединение для оказания финансовой помощи Палестине создадут 12 государств. Об этом 26 сентября сообщила газета Le Figaro.

«12 стран, включая Францию, Великобританию, Японию, Саудовскую Аравию и Испанию, объявили в пятницу о создании коалиции, направленной на финансовую поддержку Палестинской автономии, испытывающей нехватку средств», — говорится в материале.

Уточняется, что чрезвычайная коалиция по финансовой устойчивости Палестинской автономии была создана из-за «острого и беспрецедентного финансового кризиса», вызванного тем, что Израиль удерживает ее налоговые поступления.

Экономический разрыв: волна признаний Палестины обостряет отношения Израиля с ЕС
На страны Евросоюза приходится треть экспорта еврейского государства, они же обеспечивают инвестиции на €72 млрд в год

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя 23 сентября назвал признание Палестины историческим долгом перед ее народом. Он также подчеркнул, что Москва готова поспособствовать установлению мира на Ближнем Востоке.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

