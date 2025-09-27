Захарова сравнила ЕС с «фашиствующим чудовищем» после идеи запретить туруслуги РФ

В СМИ появилась информация о возможном запрете на туристические услуги в РФ в рамках подготавливаемого Евросоюзом (ЕС) 19-го пакета антироссийских санкций. Это подтверждает превращение объединения в «фашиствующее чудовище». Об этом 27 сентября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Брюссель может включить в 19-й пакет санкций запрет на оказание туристических услуг в нашей стране. <...> Пострадают от этого решения прежде всего сами европейцы. <...> Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова уточнила, что данная информация поступила буквально накануне Всемирного дня туризма, который ежегодно отмечается во всем мире 27 сентября. Она добавила, что потенциальное принятие данного решения «не запугает» Москву.

Портал Pronews 15 сентября сообщил, что пять европейских государств, в число которых вошли Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия, отклонили предложение ЕС о введении запрета на выдачу гражданам РФ шенгенских виз. Данное решение, как отмечалось в тексте, могло бы негативно сказаться на экономике этих государств, которые продолжают оставаться любимыми туристическими направлениями россиян.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ