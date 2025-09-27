Лавров и глава МИД Бразилии обсудили ключевые аспекты развития партнерства стран

Реклама
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН обсудили ключевые аспекты развития стратегического партнерства между государствами. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Стороны обсудили актуальные вопросы углубления российско-бразильского стратегического партнерства и реализацию графика двусторонних контактов на различных уровнях», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, министры обсудили пути укрепления сотрудничества в рамках ООН, БРИКС и G20. Уточняется, что по итогам встречи был подписан документ, определяющий график политических консультаций между дипведомствами двух стран на 2026–2029 годы.

Мировая инициатива: ООН открыла юбилейную сессию в поисках единства
Российская делегация будет продвигать свое видение украинского урегулирования

Лавров с главой МИД Таиланда Сихасаком Пхуангкеткэу 26 сентября обсудили наращивание торгово-экономических связей. Уточнялось, что они затронули перспективы развития российско-таиландского сотрудничества на приоритетных направлениях, включая продвижение политического диалога и гуманитарных обменов.

