Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 26 сентября привел фрагмент из Библии, комментируя планы Великобритании сделать обязательными для граждан электронные ID, удостоверяющие личность.

«Откровение 13:16–18: «И Он [зверь] повелевает всем, малым и великим, богатым и бедным, свободным и рабам, получить начертание на правую руку их, или на чело свое, и чтобы никто не мог ни покупать, ни продавать, кроме имеющего начертание, или имя зверя, или число имени его», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Дмитриев сопроводил данным текстом сообщение губернатора штата Флорида США Рона Десантиса, который написал, что инициатива правительства Британии о внедрении ID-документов будто была принята под вдохновением от романа-антиутопии «1984», автором которого является Джордж Оруэлл.

Дмитриев 28 августа указал на понимание Вашингтоном уровня осуществляемой «промывки мозгов». Соответствующим образом он прокомментировал статью The New York Times (NYT), в которой описывался отказ благотворительного фонда основателя Microsoft в выдаче грантов связанной с Демократической партией США консалтинговой фирме Arabella Advisors.

