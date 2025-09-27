Реклама
Россия отказалась от присоединения к антикорейским коммюнике по содействию ДВЗЯИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Попытки обвинить КНДР в проблемах функционирования Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) являются абсолютно недопустимыми. Об этом говорится в поясняющем отказ России от участия в 14-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ заявлении, опубликованном 27 сентября на сайте МИД РФ.

«Считаем абсолютно недопустимой попытку обвинить КНДР в том, что Договор так и не стал по-настоящему действующим международно-правовым механизмом», — говорится в публикации.

Кроме того, в дипведомстве уточнили, что основной причиной проблем функционирования договора является «обструкционистская позиция США». Позиция Пхеньяна, по информации МИД РФ, обусловлена давлением с американской стороны.

Помимо этого, в заявлении говорится, что РФ не считает возможным для себя присоединиться к каким-либо заявлениям или документам, направленным против КНДР.

Корейские комплексы: КНДР готова развернуть 250 ракетных установок
Удар такой группировки не сможет отразить ни одна из существующих систем ПВО или ПРО

Глава КНДР Ким Чен Ын 22 сентября на 13-й сессии Верховного народного собрания XIV созыва заявил, что страна приобрела некое секретное оружие, которое усилило военную промышленность государства. Агентство News.1 в этот же день сообщило, что, предположительно, новое секретное оружие КНДР — межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20».

