Министр иностранных дел Украины нахамил главе МИД Венгрии из-за поста о Зеленском
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 26 сентября в соцсетях резко ответил на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который обвинил украинского президента Владимира Зеленского в «венгерофобии».
Ранее, 26 сентября, Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства Украины венгерскими беспилотниками, на что Сийярто ответил, что украинский лидер начал терять рассудок из-за «венгерофобии».
«Мы начинаем видеть многое, Петер, включая лицемерие и моральное падение вашего правительства, его открытую и скрытую работу против Украины и всей Европы», — говорится в сообщении Сибиги в X (бывш. Twitter).
26 сентября в венгерском минобороны заявили, что Украина не сообщала Венгрии о нарушении своего воздушного пространства венгерскими дронами. Отмечается, что венгерские вооруженные силы не осуществляли полет беспилотника и не получали приказов на это.
