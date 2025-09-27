Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о начале США подготовки к нанесению ударов по наркокартелям Венесуэлы
Мир
Le Figaro сообщила о создании коалиции из 12 стран для финансовой помощи Палестине
Мир
Посол Келин обвинил Британию в усилении напряженности с Россией
Армия
Средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Мир
Полянский заявил об отсутствии у ООН оснований для введения санкций против Ирана
Мир
ПКР восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете
Мир
Идущий пешком от Казани до Иерусалима путник рассказал о подготовке к путешествию
Происшествия
На Камчатке зафиксировали 27 афтершоков магнитудой до 6,0 за сутки
Происшествия
Пять человек погибли от отравления контрафактным алкоголем в Волосово Ленобласти
Общество
Движение на перегоне Рудня – Голынки в Смоленской области восстановлено после ДТП
Происшествия
В Чувашии беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию
Мир
Тегеран вызвал послов из стран «евротройки» для консультаций по ядерной программе
Мир
В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост
Мир
Опубликованы кадры продолжающихся в Нью-Йорке протестов в поддержку Газы
Мир
Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубленное сотрудничество
Общество
Бывшего командующего 58-й армией Попова этапировали в колонию в Московской области

CNN назвал обсуждение воинского духа причиной встречи генералов в Пентагоне

CNN: высшие военные руководители США обсудят воинский дух на встрече в Пентагоне
0
EN
Фото: Global Look Press/Liu Jie
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Глава Пентагона Пит Хегсет созвал американских генералов на встречу для обсуждения воинского духа. Об этом 26 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники из Белого дома.

«Встреча будет напоминать «подбадривающее собрание», на котором Хегсет подчеркнет важность «воинского духа», — следует из публикации.

Уточняется, что на мероприятии Хегсет собирается представить обновленную концепцию развития Вооруженных сил США. Также планируется затронуть тему новых требований к офицерам в области боеготовности, физической подготовки и личной дисциплины.

Представитель Пентагона, знакомый с планированием, сравнил этот процесс с «загоном лошадей в конюшню и приведением их в форму».

Гонка обвинений: как европейцы пытаются сорвать диалог РФ и США
«Партия войны» демонизирует Россию перед Трампом с помощью провокаций вокруг нарушения воздушного пространства НАТО

Издание Newsmax 26 сентября сообщило, что президент США Дональд Трамп не увидел ничего необычного во встрече сотен высокопоставленных генералов армии США, которая пройдет на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе.

Издание The Washington Post 25 сентября рассказало, что Хегсет экстренно созвал сотни генералов и адмиралов без объяснения причин. Отмечалось, что в Соединенных Штатах и за их пределами насчитывается около 800 американских генералов и адмиралов.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025