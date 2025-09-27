CNN назвал обсуждение воинского духа причиной встречи генералов в Пентагоне

Глава Пентагона Пит Хегсет созвал американских генералов на встречу для обсуждения воинского духа. Об этом 26 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники из Белого дома.

«Встреча будет напоминать «подбадривающее собрание», на котором Хегсет подчеркнет важность «воинского духа», — следует из публикации.

Уточняется, что на мероприятии Хегсет собирается представить обновленную концепцию развития Вооруженных сил США. Также планируется затронуть тему новых требований к офицерам в области боеготовности, физической подготовки и личной дисциплины.

Представитель Пентагона, знакомый с планированием, сравнил этот процесс с «загоном лошадей в конюшню и приведением их в форму».

Издание Newsmax 26 сентября сообщило, что президент США Дональд Трамп не увидел ничего необычного во встрече сотен высокопоставленных генералов армии США, которая пройдет на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе.

Издание The Washington Post 25 сентября рассказало, что Хегсет экстренно созвал сотни генералов и адмиралов без объяснения причин. Отмечалось, что в Соединенных Штатах и за их пределами насчитывается около 800 американских генералов и адмиралов.

