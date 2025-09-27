Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о начале США подготовки к нанесению ударов по наркокартелям Венесуэлы
Мир
Le Figaro сообщила о создании коалиции из 12 стран для финансовой помощи Палестине
Мир
Посол Келин обвинил Британию в усилении напряженности с Россией
Армия
Средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией РФ за ночь
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Мир
Полянский заявил об отсутствии у ООН оснований для введения санкций против Ирана
Мир
ПКР восстановили в правах по членству в Международном паралимпийском комитете
Мир
Идущий пешком от Казани до Иерусалима путник рассказал о подготовке к путешествию
Происшествия
На Камчатке зафиксировали 27 афтершоков магнитудой до 6,0 за сутки
Происшествия
Пять человек погибли от отравления контрафактным алкоголем в Волосово Ленобласти
Общество
Движение на перегоне Рудня – Голынки в Смоленской области восстановлено после ДТП
Происшествия
В Чувашии беспилотник ВСУ атаковал нефтеперекачивающую станцию
Мир
Тегеран вызвал послов из стран «евротройки» для консультаций по ядерной программе
Мир
В китайской провинции Гуйчжоу откроют самый высокий в мире мост
Мир
Опубликованы кадры продолжающихся в Нью-Йорке протестов в поддержку Газы
Мир
Лавров и глава МИД Бурунди подтвердили настрой на углубленное сотрудничество
Общество
Бывшего командующего 58-й армией Попова этапировали в колонию в Московской области

В Минздраве сообщили о росте доли россиян старше 60 лет до 25% к 2030 году

Глава Минздрава Мурашко: к 2030-му доля россиян старше 60 лет превысит 25%
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 26 сентября сообщил, что к 2030 году более четверти населения страны будут составлять люди старше 60 лет.

«Население в возрасте 60 лет и старше в РФ — прогноз 2030 год: 25,4%», — говорится в презентации, которую Мурашко продемонстрировал на марафоне «Знание. Первые».

В текущем году доля россиян старше 60 лет составляет 24,4% населения страны. По прогнозу, эта цифра будет расти, и к 2046 году она достигнет 30,4%.

Кусочек найма: рождаемость повысят с помощью льготной аренды жилья
В России предложат молодым семьям другие варианты решения квартирного вопроса

Президент РФ Владимир Путин 18 сентября сообщил, что ключевая задача России — демография. До этого, 12 сентября, он заявил, что для улучшения демографии важно полное задействование всех ресурсов страны, а именно: государственных структур, некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ и волонтеров.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025