В Минздраве сообщили о росте доли россиян старше 60 лет до 25% к 2030 году
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 26 сентября сообщил, что к 2030 году более четверти населения страны будут составлять люди старше 60 лет.
«Население в возрасте 60 лет и старше в РФ — прогноз 2030 год: 25,4%», — говорится в презентации, которую Мурашко продемонстрировал на марафоне «Знание. Первые».
В текущем году доля россиян старше 60 лет составляет 24,4% населения страны. По прогнозу, эта цифра будет расти, и к 2046 году она достигнет 30,4%.
Президент РФ Владимир Путин 18 сентября сообщил, что ключевая задача России — демография. До этого, 12 сентября, он заявил, что для улучшения демографии важно полное задействование всех ресурсов страны, а именно: государственных структур, некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ и волонтеров.
