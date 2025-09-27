Реклама
Захарова призвала Стубба прекратить искажать факты об украинском конфликте

Захарова: у Стубба нет права на очередную фальсификацию здравого смысла
0
EN
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 сентября заявила, что у президента Финляндии Александра Стубба нет компетенции искажать логику и правду.

«Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала слова Стубба о ситуации вокруг Украины, где он сравнил ее с палестино-израильским конфликтом.

Захарова напомнила о солидарности Израиля, Киева и Евросоюза (ЕС), а также о покупке Финляндией израильских систем многоуровневой противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида» за €317 млн в 2023 году. Она назвала ситуацию на Украине провокацией НАТО, проводившего там русофобскую политику.

Также официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что нарушителем международного права является западное сообщество, к которому в том числе относится президент Финляндии. Стубб незаконно добился присоединения своей страны к Североатлантическому альянсу, пояснила Захарова.

«Если Стубб хочет поделиться своими мыслями по поводу международного права, то начинать он должен с того позора, который творится в его части Евразийского континента», — отметила официальный представитель российского министерства иностранных дел.

Так, Захарова указала, что на континенте за счет средств Европейского союза русскоязычные сталкиваются с травлей и прочими притеснениями из-за попыток Запада и Украины уничтожить всё связанное с «историей и идентичностью русских».

«Европейские страны находятся в каком-то благостном состоянии дремы»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — о колониальном аппетите Запада, дружбе России с Африкой и загипнотизированной Европе

Ранее в этот же день Захарова выразила мнение, что информация о якобы предупреждении Европы в адрес Москвы о готовности сбивать российские военные самолеты при нарушении воздушного пространства является фантазией в угоду русофобии. Она назвала подробные слова выдумками конкретного западного агентства.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

