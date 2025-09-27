Лавров обсудил перспективы сотрудничества с премьером Сент-Винсента и Гренадин
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 сентября встретился с премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.
«Состоялся открытый и конструктивный обмен мнениями по ключевым вопросам международной ситуации, включая положение дел в Латинской Америке, путям развития двустороннего сотрудничества», — говорится в публикации на сайте МИД РФ.
В ходе переговоров стороны затронули широкий спектр вопросов, включая политику, экономику, торговлю и культуру, а также обозначили возможные пути дальнейшего укрепления отношений между двумя странами в этих областях.
Ранее в этот же день Лавров с коллегой из Камбоджи Праком Сокхоном в ходе встречи на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН обсудили развитие двусторонних отношений стран. Отмечается, что в рамках встречи стороны обменялись позициями касательно актуальных международных тем, а также региональной повестки.
