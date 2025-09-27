Киев показал маршрут якобы нарушившего границы Украины венгерского БПЛА
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспроизвели маршрут якобы нарушившего воздушное пространство их страны венгерского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.
«Над территорией Закарпатской области дважды зафиксировали полет на разной высоте воздушного объекта беспилотного типа. Этот объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале украинского Генштаба.
К публикации были прикреплены «наглядные доказательства», иллюстрирующие якобы имевший в пятницу утром (26 сентября) место инцидент. Уточнялось, что обнаруженный беспилотник был сопровожден БПЛА Украины типа «Чаклун-КМ».
Президент Украины Владимир Зеленский в этот день также прокомментировал нарушение воздушного пространства страны венгерскими БПЛА, которые, по его мнению, планировали провести разведку. Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что Зеленский страдает «венгерофобией» и начинает видеть то, чего на самом деле нет.
