В ЕП опровергли возможность изменения механизма продления санкций

Изменение процедуры голосования по санкциям против России невозможно без согласия всех стран — членов Европейского союза (ЕС), заявили «Известиям» депутаты Европарламента. Сейчас решение о продлении антироссийских санкций принимается единогласно.

«Решения о санкциях против России принимаются единогласно всеми государствами-членами, и изменение этой процедуры без согласия каждого государства-члена невозможно», — сказал евродепутат Томаш Здеховски.

Он отметил, что это потребовало бы внесения поправок в основополагающие договоры, которые четко предусматривают право вето в вопросах внешней политики и политики безопасности.

«Любое одностороннее изменение противоречило бы правовой базе ЕС», — указал он.

Эту точку зрения поддерживает и депутат Европарламента Тьерри Мариани.

«В [Лиссабонском] договоре всё предельно ясно: должно быть принято единогласное решение. Это означает, что его невозможно изменить, даже если Еврокомиссия захочет. Для этого им нужно либо изменить договор, либо принять новый», — сказал он.

Политик отметил, что некоторые государства ЕС, такие как Венгрия или Словакия, не всегда полностью поддерживают введение новых санкций против России.

26 сентября Словакия заблокировала 19-й пакет санкций ЕС, сообщили СМИ.

Ранее издание Politico писало, что Еврокомиссия предложила продлевать санкции ЕС против РФ решением квалифицированного большинства стран, а не единогласно, чтобы избежать вето Венгрии.

