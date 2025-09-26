В Кривом Роге в результате стрельбы предположительно погиб глава федерации самбо

В Кривом Роге произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, погиб президент местной федерации самбо Евгений Понырко. Об этом 26 сентября сообщил украинский телеканал «24».

«В Кривом Роге произошла стрельба, из–за которой погиб, вероятно, президент местной федерации самбо», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По имеющейся информации, местные жители слышали семь выстрелов. Уточнялось, что еще один человек был ранен. На месте работает следственно-оперативная группа. В Покровском районе города введен оперативный план «Сирена».

Пресс-служба нацполиции Украины 20 сентября сообщила, что в Кировоградской области мужчина открыл стрельбу при проверке документов и ранил двоих полицейских. Уточнялось, что после стрельбы мужчина скрылся.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ