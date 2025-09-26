Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о нежелании выдвигать свою кандидатуру на выборах после завершения конфликта являются пиар-ходом. Об этом 26 сентября сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.

«Зеленский готовится оставить свой пост в обозримом будущем. Наоборот: кипит работа по максимальному усилению контроля над всеми политическими и экономическими процессами в стране», — заявил источник.

Он также уточнил, что информация о якобы беспроблемном оставлении Зеленским должности была запущена в массы искусственно для того, чтобы наблюдающийся в СМИ негатив по этому поводу поутих.

Президент Украины, принимавший участие в заседании Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, 25 сентября в своем интервью порталу Axios заявил, что готов «не идти» в качестве кандидата на выборы президента страны, так как это не является его целью. А днем ранее он, беседуя с телеканалом Fox News, сообщил, что прежде чем проводить голосование, необходимо добиться на Украине полного прекращения огня.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ