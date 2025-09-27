Реклама
Эксперт назвал вероятную цель возможного введения бесполетной зоны на Украине

Эксперт Кнутов: Киев хочет ввести бесполетную зону, чтобы ввести в страну НАТО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
План Украины ввести над своей территорией бесполетную зону обуславливается ее стремлением напрямую привлечь к конфликту НАТО путем совершения провокации под ложным флагом в Румынии и Польше. Об этом 26 сентября рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, в предполагаемой операции, подготовкой которой может заниматься Киев, будут использованы те российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые украинской стороне удалось перехватить в практически невредимом состоянии. Аппараты, как предполагает Кнутов, могут изыматься у специалистов, отвечающих за системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), якобы для изучения. На самом же деле они будут отправляться на починку для последующего участия в диверсии.

В результате Киев рассчитывает, что на Западе ложно обвинят Москву в произведенных ВСУ атаках, что может привести к эскалации конфликта, заявил Кнутов.

«Россию обвинят в нападении на Североатлантический альянс, появляется возможность ввести бесполетную зону над территорией Украины, на чем настаивает киевский режим, появляется возможность ввода «натовских» войск на территорию Украины, особенно в западную часть и центральную часть с таким расчетом, чтобы высвободить украинские войска <...> и бросить их на фронт для контрнаступления», — пояснил собеседник.

По мнению эксперта, при таком развитии событий численность боевиков ВСУ, которых могут отправить на передовую, может достигнуть от 100 до 150 тыс. человек.

Воздушная тревожность: Европа ищет новые пути эскалации конфликта на Украине
Как Запад использует инцидент с беспилотниками для дальнейшей милитаризации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 сентября предостерегла мировое сообщество о риске развития третьей мировой войны в случае проведения Киевом операции под российским флагом. В своей публикации в Telegram-канале она отметила, что планета еще «никогда не была столь близко» к международному вооруженному конфликту.

Днем ранее, 25 сентября, военный эксперт Юрий Подоляка указал на примечательные детали, отмеченные в ходе выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Он уточнил, что в речи украинского лидера была затронута Молдавия, куда, по его информации, недавно были прикомандированы офицеры Службы безопасности Украины (СБУ). Это, по мнению Подоляки, было сделано для того, чтобы заранее изучить ландшафт данного государства.

