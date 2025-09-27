Хорошевский суд заочно арестовал сторонницу движения ЛГБТ Александру Казанцеву
Хорошевский суд Москвы заочно арестовал защитницу ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) Александру Казанцеву (признана в РФ иноагентом). Информация указана в официальных судебных документах на сайте портала судов общей юрисдикции города Москвы.
Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что Казанцева нарушила ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») , за что предусматривается наказание до двух лет колонии.
Хорошевский районный суд Москвы 5 августа назначил Казанцевой административный штраф. Сообщалось, что она нарушила ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»), в связи с чем суд обязал ее оплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.
