В результате пожара в Нижнем Новгороде погибла женщина

Советник главы ДНР сообщил о подходе ВС РФ вплотную к Северску
Захарова посоветовала Навроцкому сходить в церковь из-за «общения с духами»
Фонд капремонта Москвы подал три иска к Собчак
«Вечерняя Москва» стала лауреатом премии за лучший социальный проект
В Эстонии сообщили о начале продажи брошенных у границы российских автомобилей
Суд арестовал продающего спиртные напитки в Ленобласти работника складской фирмы
Возгорание на НПЗ в Ярославле ликвидировано
В белгородском поселке Разумное загорелись два автомобиля из-за обстрела ВСУ
Первый полностью импортозамещенный спутник связи будет запущен в 2026 году
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
Посольство России рекомендовало туристам не посещать Мадагаскар из-за протестов
Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей для такси
Минпромторг предложил снизить целевой уровень локализации в автопроме
В школе Екатеринбурга 12 детей отравились порошковым энергетиком
В США указали на неспособность Украины использовать ракеты Tomahawk
Сестра британского короля Карла III посетила Киев
Геомагнитный шторм непрерывно продолжается уже 30 часов

В результате пожара в многоэтажном жилом доме на улице Юлиуса Фучика в Нижнем Новгороде погибла женщина. Об этом 26 сентября сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Нижегородской области.

«Огонь на площади 10 кв. м потушили 33 специалиста чрезвычайного ведомства и семь единиц техники. К сожалению, погибла женщина», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Пожарные МЧС России эвакуировали из подъезда 25 человек, в том числе трех детей. Уточняется, что предварительной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Губернатор региона Василий Анохин 26 сентября сообщил, что под Смоленском 16 вагонов загорелись в результате столкновения товарного поезда и грузовика на железнодорожном переезде.

