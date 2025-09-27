В результате пожара в Нижнем Новгороде погибла женщина

В результате пожара в многоэтажном жилом доме на улице Юлиуса Фучика в Нижнем Новгороде погибла женщина. Об этом 26 сентября сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС по Нижегородской области.

«Огонь на площади 10 кв. м потушили 33 специалиста чрезвычайного ведомства и семь единиц техники. К сожалению, погибла женщина», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Пожарные МЧС России эвакуировали из подъезда 25 человек, в том числе трех детей. Уточняется, что предварительной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Губернатор региона Василий Анохин 26 сентября сообщил, что под Смоленском 16 вагонов загорелись в результате столкновения товарного поезда и грузовика на железнодорожном переезде.

