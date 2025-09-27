Синоптики спрогнозировали дождь и до +12 градусов в Москве 27 сентября
Облачно, дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 27 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +10 до +12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4.
В Московской области днем будет от +8 до +13 градусов, а ночью температура может упасть до +1 градуса.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–11 м/c.
Атмосферное давление будет составлять 754–755 мм ртутного столба.
Аналитики «Яндекс Погоды» 26 сентября рассказали «Известиям», что последние выходные дни первого осеннего месяца — 27 и 28 сентября — будут в столице и ее регионе пасмурными. Они уточнили, что прохладная температура обеспечивается северо-западным и северо-восточным ветрами. Кроме того, порывы воздушных потоков смогут достигать, по предварительным прогнозам, в среднем до 7 м/с.
