Мир
Шор заявил о намерении молдавской оппозиции обжаловать результаты выборов
Общество
Минтруд сообщил об увеличении страховых пенсий до 27,1 тыс. рублей в 2026 году
Мир
Politico сообщила о желании ЕС добиться решения по активам РФ в обход Орбана
Мир
В ЦИК сообщили о совершении 236 нарушений во время выборов в Молдавии
Экономика
Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2026–2028 годы
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего отравить бойцов СВО повара в Севастополе
Общество
СК возбудил дело в отношении журналистки Ксении Лариной
Общество
МВД установило возможный источник приведшего к гибели людей в Ленобласти суррогата
Общество
В отношении экс-главы ВСК возбудили еще одно дело о хищении средств у МО РФ
Общество
Синоптик спрогнозировала потепление к концу недели до +13 градусов в Москве
Общество
В МЧС напомнили о масштабной проверке систем оповещения
Мир
Politico сообщила о нежелании ЕС идти на конфронтацию с Россией
Общество
Путин поприветствовал участников Международной олимпиады по финансовой безопасности
Общество
Мошенники стали предлагать доход от продажи полезных ископаемых в рамках фишинга
Мир
Более 300 жилых домов уничтожено в результате масштабного пожара в Индонезии
Экономика
Биржевая цена фьючерса на серебро достигла $47
Мир
The Times сообщила о дебатах о получении ядерного оружия в Швеции
Синоптики спрогнозировали дождь и до +12 градусов в Москве 27 сентября

Гидрометцентр: в Москве 27 сентября ожидается дождь и до +12 градусов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Облачно, дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 27 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +10 до +12 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4.

В Московской области днем будет от +8 до +13 градусов, а ночью температура может упасть до +1 градуса.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–11 м/c.

Атмосферное давление будет составлять 754–755 мм ртутного столба.

Суровая погода осенью 2025 года: прогнозы на сентябрь, октябрь, ноябрь
Эта осень ожидается влажнее прошлой

Аналитики «Яндекс Погоды» 26 сентября рассказали «Известиям», что последние выходные дни первого осеннего месяца — 27 и 28 сентября — будут в столице и ее регионе пасмурными. Они уточнили, что прохладная температура обеспечивается северо-западным и северо-восточным ветрами. Кроме того, порывы воздушных потоков смогут достигать, по предварительным прогнозам, в среднем до 7 м/с.

