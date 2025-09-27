Посольство РФ в Британии предупредило об ответе при хищении активов
Экспроприация российских активов, которую планирует осуществить Европейский союз (ЕС) с целью поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), исключена — данные акции подтверждают настрой Запада продолжать конфликт. Об этом 26 сентября сообщили в посольстве РФ в Великобритании.
«Мы внимательно следим за развитием этих нелегитимных планов. <…> Никакие операции с активами России без согласия собственника осуществляться не могут», — приводит содержание сообщения российского диппредставительства в Лондоне ТАСС.
Уточняется, что подвести задуманное европейскими государствами под «псевдоюридическую основу» также невозможно. В содержании документа подчеркивается, что в случае реализации данной инициативы Москва сохранит за собой право на принятие ответных мер.
Газета Politico в этот же день узнала о планах Еврокомиссии выделить Киеву кредит на сумму €140 млрд за счет замороженных активов России. Позднее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что его государство не станет поддерживать данное решение в случае его принятия, так как этот шаг поставит под угрозу не только Брюссель, но и весь ЕС.
