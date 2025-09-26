Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил о намерении Анкары продолжать помогать российской и украинской сторонам в урегулировании конфликта.

«Мы прилагаем усилия для достижения мира во всех регионах, в первую очередь в зонах конфликтов, которые нас окружают», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, он отметил желание турецкой стороны, чтобы конфликты сменились «спокойствием и стабильностью». Эрдоган также отметил, что усилия Турции «не были напрасными», поскольку стороны совершали обмены пленными, а также проводили переговоры в Стамбуле.

В канцелярии Эрдогана 24 сентября сообщили о том, что президент Турции в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о намерении Анкары продвигать стамбульские переговоры по урегулированию украинского конфликта с ориентацией на результат.

