Не менее 100 человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты в Нигерии
В Нигерии при обрушении золотодобывающей шахты погибло не менее 100 человек. Об этом 26 сентября сообщило агентство Reuters, со ссылкой на слова спасателей и выживших.
«По меньшей мере 100 человек погибли в результате обрушения золотодобывающей шахты в нигерийском штате Замфара», — говорится в материале.
Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. По словам одного из местных жителей, участвовавшего в спасательной операции Сануси Аувала, из-под обрушившейся шахты извлекли не менее 13 тел, среди которых был и его двоюродный брат. Один из выживших, проходящий лечение от полученных травм, добавил, что из более чем 100 человек удалось спасти только 15.
Представитель ассоциации шахтеров штата Мухаммаду Иса подтвердил факт обрушения и добавил, что некоторые спасатели погибли, задохнувшись при попытке извлечь пострадавших. Уточняется, что нелегальная добыча полезных ископаемых является серьезной проблемой в Замфаре, где вооруженные группировки часто контролируют золотые прииски, что приводит к насилию и трагическим несчастным случаям.
