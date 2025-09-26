Подросток пострадал в результате атаки украинского БПЛА в Курской области
В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область пострадал несовершеннолетний. Об этом 26 сентября сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Уточняется, что инцидент произошел в деревне Золотаревка Рыльского района. Украинский дрон нанес удар по движущемуся мотоциклу. В результате атаки пострадал 15-летний подросток.
«У него осколочные ранения головы, груди, живота, левых рук, ног, закрытая черепно-мозговая слепая травма, сотрясение головного мозга», — говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.
Он добавил, что специалисты оказали пострадавшему первую помощь. Подросток был доставлен в Курскую областную больницу.
В Минобороны РФ в этот же день сообщили о том, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Отмечалось, что один БПЛА был сбит над территорией Брянской области, еще один — над Ростовской областью.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ