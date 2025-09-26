Захарова заявила об уклонении Запада от сотрудничества с РФ по «Севпотокам»

Реклама
Фото: Global Look Press/The Swedish Coast Guard
Западные страны уклоняются от сотрудничества с российской стороной по расследованию подрыва «Северных потоков», а Германия, Дания, Швеция и Швейцария не заинтересованы в установлении причастных к терактам. Об этом 26 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Всё это свидетельствует об абсолютном отсутствии заинтересованности властей этих стран в установлении истинных заказчиков и исполнителей данного беспрецедентного теракта в отношении объекта трансграничной подводной гражданской инфраструктуры», — приводят слова Захаровой на сайте российского дипведомства.

Кроме того, официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Россия официально предъявила досудебные претензии четырем европейским государствам на основании двух конвенций. По ее словам, сейчас происходит досудебная стадия урегулирования спора.

«Если вопрос не будет решен на этой стадии, тогда Российская Федерация намерена перевести дело в судебную плоскость и обратиться в Международный суд ООН», — сказала она.

Помимо этого, Захарова отметила, что причастность украинской стороны к терактам не является удивлением, но попытки западных стран убедить мир в причастности только украинцев к инцидентам «вызывают обоснованные сомнения».

Следствие увели: РФ не включат в разбирательства по «Северным потокам»
К каким выводам Дания, Германия и Швеция успели прийти в ходе своих расследований

Ранее в этот же день в посольстве РФ в Копенгагене сообщили, что Дания проигнорировала просьбы России о сотрудничестве в расследовании дела о подрыве «Северных потоков». В диппредставительстве подчеркнули, что с учетом того, что нацрасследование данного теракта в Дании было давно завершено, в то время как каких-либо результатов Копенгаген не предоставил, справедливо с российской стороны повторить уже не раз звучавшие вопросы.

