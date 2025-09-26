Вышли постер и трейлер героической комедии «Есть только МиГ»

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа) представляет постер и трейлер яркой истории о мужестве и силе духа «Есть только МиГ». Над производством фильма работали студия «ВоенФильм», кинокомпания SEREBRO и телеканал РЕН ТВ. Картина выйдет в широкий прокат 27 ноября 2025 года. Телевизионная премьера фильма состоится на канале РЕН ТВ.

Действие картины «Есть только МиГ» переносит в 1944 год, когда Красная армия, освободив восточные рубежи Польши, продолжала свой путь на Запад. Но даже в эти переломные дни война не щадила никого. Старший лейтенант Иван Поливанов — блестящий летчик-истребитель — после тяжелого ранения теряет возможность подняться в воздух. Его переводят на «невидимый фронт»: Поливанов возглавляет ложный аэродром — макет, призванный вводить врага в заблуждение. А в глубине леса герой обнаруживает обломки истребителя МиГ. Для Поливанова восстановление машины превращается в священную миссию — вернуть МиГу крылья, а себе — шанс снова ощутить вкус свободы под облаками.

Режиссером фильма выступил Александр Жигалкин. Главную роль в фильме исполнил Даниил Попов. Его коллегами по площадке стали София Лопунова, Владимир Ильин, Алексей Шевченков, Светлана Антонова, Антон Батырев, Алексей Дмитриев, Михаил Евланов и другие. Музыку к фильму написал лауреат Международного конкурса актерской песни имени А. Миронова, победитель шоу «Три аккорда» Иван Замотаев.

«Это кино о войне. О людях войны. В нашем фильме собственно военные действия присутствуют не так густо, как это обычно бывает в военных фильмах. У нас больше про людей, про их отношения, в которых есть всё — драма и юмор, ирония и любовь, готовность к самопожертвованию. Это фильм о простых людях войны, которые своими руками творили победу, ковали ее на самых неожиданных участках, — так, наши герои служат на ложном аэродроме. Героическая комедия — жанр сегодня нетипичный. Такие фильмы снимались во время Великой Отечественной войны — духоподъемные по сути и агитационные по направленности. Сегодня, как мне кажется, такое время, когда кино о войне нужно делать, казалось бы, легкое — но драматическое. В нем есть война и есть смерть, но при этом люди остаются людьми. Их отношения и те ситуации, в которые они попадают, могут вызывать и улыбки, и смех. Иногда — сквозь слезы», — отметил режиссер-постановщик Александр Жигалкин.

«Наш фильм — это и военная драма, и героическая комедия. На мой взгляд, этот фильм о взрослении и о доброте, о том, что нужно быть более чутким к окружающим. О том, что главное, как говорил Олег Павлович Табаков, — «оставаться человеками в любой ситуации». Мне очень нравится материал — он душевный и светлый. Нужная работа! Впечатления от работы очень яркие — и от команды, и от локаций, и от сценария, и от профессионализма во всем».

Съемки картины, созданной студией «ВоенФильм» совместно с кинокомпанией SEREBRO и телеканалом РЕН ТВ, проходили на легендарном кинокомплексе в Медыни (Калужская область), а также на площадках кинопарка «Москино» и комплекса «Главкино». Аутентичные ангары, взлетные полосы и военная техника времен Великой Отечественной переносят зрителя в эпоху героев.