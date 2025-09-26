Реклама
В ЕС сочли ошибочным утверждение Трампа о восстановлении границ Украины

Pais: в ЕС назвали ошибочным утверждение Трампа о восстановлении границ Украины
В Европейском союзе (ЕС) назвали ошибочным утверждение президента США Дональда Трампа, что Украина может с помощью интеграционного объединения вернуть свои старые границы. Об этом 26 сентября сообщает газета Pais со ссылкой на анонимного источник в Берлине.

«Сказать, что с помощью Евросоюза Украина может восстановить старые границы, будет неверно», — приводит слова европейского чиновника издание.

Другой дипломат выразил уверенность, что Европа осталась с украинским конфликтом в одиночестве.

Два дня назад Трамп резко заявил, что Киев «может вернуть территории», напоминает «Газета.Ru».

Серьезный уговор: Трамп призвал Эрдогана присоединиться к давлению на Россию
Москва готова к продолжению двусторонних переговоров с Украиной, но не видит заинтересованности Киева, заявляют в МИД РФ

Издание «Страна.ua» 24 сентября сообщило, что Трамп в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке сделал акцент на том, что Украина может добиться победы «при помощи ЕС». Уточнялось, что при этом американский лидер не сказал ни слова о поддержке США в данном вопросе.

