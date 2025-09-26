В Москве прошло награждение II Национальной премии имени Кулакова

В Москве 26 сентября прошло награждение II Национальной премии им. В.И. Кулакова «Навстречу жизни» в рамках XXVI Всероссийского научно-образовательного форума «Мать и дитя». Кадры мероприятия публикуют «Известия».

«У нас два часа будут великих совершенно событий, хотелось бы, чтобы они запомнились. У нас будет много фото, воспоминаний коротких, но ярких», — отметил заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ИПО ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Геннадий Сухих перед началом торжественной церемонии.

Номинации премии рассчитаны на специалистов в области акушерства и гинекологии, неонатологии, репродуктологии. Премия учреждена на ученом совете ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России в честь академика Кулакова — выдающегося ученого и организатора здравоохранения, который руководил Научным центром акушерства и гинекологии более 20 лет.

