Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Штокман арестован по подозрению в хищении

Экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Илью Штокмана, подозреваемого в хищении средств, арестовали на 2 месяца. Об этом 26 сентября сообщил корреспондент «Известий».



По данным источника «Известий», Штокман присвоил себе средства, выделенные на празднование 800-летия города.

Уточняется, что фигурантами делами также являются члены команды бывшего замглавы администрации.

Ранее, 17 сентября, суд Москвы арестовал на два месяца первого заместителя министра строительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Юлию Мерваезову, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве. Уточнялось, что ей вменяют два эпизода хищений.

