В МИД Белоруссии указали на сугубо оборонительный подход в размещении «Орешника»
Размещение на территории Белоруссии российского ракетного комплекса «Орешник» не означает бездумную гонку вооружений, это сугубо оборонительный подход. Об этом 26 сентября заявил глава МИД страны Максим Рыженков на пленарном заседании высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
«Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия», — цитирует главу ведомства агентство БелТА.
Ранее, 25 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о направлении комплекса «Орешник» в Белоруссию. Он также прокомментировал инициативу президента России Владимира Путина по сохранению действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще в течение года после истечения.
