В Кремле указали на ожидание реакции США на предложение РФ по ДНСВ

Песков: на неделе РФ ожидает реакции Трампа по ДНСВ
Россия на неделе ожидает реакции президента США Дональда Трампа на предложение российского лидера Владимира Путина по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 26 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На недели будем ожидать», — рассказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видеофрагмент опубликован в Telegram-канале корреспондента.

По словам Пескова, последние несколько дней у Трампа были достаточно тяжелые, однако он выразил уверенность в том, что американский лидер самостоятельно отреагирует на данную инициативу позднее.

При этом официальный представитель Кремля уточнил, что пока по закрытым каналам никаких реакций от президента Соединенных Штатов не было.

Достигли потолка: Вашингтон обвинил Москву в нарушении ограничений ДСНВ
МИД РФ неоднократно подчеркивал, что перевооружение ядерных сил России вписывается в установленные лимиты

Накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило предложение России по ДСНВ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также выразил надежду, что в агентстве будут наблюдаться положительные изменения по данному вопросу.

22 сентября российский лидер заявил о готовности РФ еще в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ после 5 февраля 2026 года. Он добавил, что мера станет жизнеспособной при условии, что США не предпримут шагов, которые подорвут соотношение потенциалов сдерживания.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

