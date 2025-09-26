В Кремле указали на ожидание реакции США на предложение РФ по ДНСВ

Россия на неделе ожидает реакции президента США Дональда Трампа на предложение российского лидера Владимира Путина по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 26 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На недели будем ожидать», — рассказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видеофрагмент опубликован в Telegram-канале корреспондента.

По словам Пескова, последние несколько дней у Трампа были достаточно тяжелые, однако он выразил уверенность в том, что американский лидер самостоятельно отреагирует на данную инициативу позднее.

При этом официальный представитель Кремля уточнил, что пока по закрытым каналам никаких реакций от президента Соединенных Штатов не было.

Накануне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило предложение России по ДСНВ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также выразил надежду, что в агентстве будут наблюдаться положительные изменения по данному вопросу.

22 сентября российский лидер заявил о готовности РФ еще в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ после 5 февраля 2026 года. Он добавил, что мера станет жизнеспособной при условии, что США не предпримут шагов, которые подорвут соотношение потенциалов сдерживания.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ