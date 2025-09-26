Ковальчук оценил успехи РФ в конструировании материалов из атомов

Россия — одна из первых и лучших в мире по разработкам в сфере конструирования новых материалов с помощью атомов. Об этом 26 сентября сообщил «Известиям» президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

«Мы одни из первых и лучших в мире. Двигатели делают, вот этот материал, только четыре страны в мире. Четыре компании. Одна из них — «Ростех», на базе разработок Курчатовского института, — отметил он.

Ковальчук отметил, что при складывании материала из атомов ученый вновь превращается в универсального естествоиспытателя, как и 300 лет назад.

«Мы из атомов складываем осознанно, контролируемо любые новые материалы — это и есть будущее», — подчеркнул глава Курчатовского института.

Ранее, 25 сентября, Ковальчук назвал РФ одной из самых высокотехнологичных держав мира. По его словам, страна готова встретить любую опасность и действовать так, чтобы мир был безопасным и надежным.

