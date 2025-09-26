Политолог оценил способность Европы отказаться от поддержки Украины без США
Европа не сможет отказаться от поддержки Украины без Соединенных Штатов, поскольку не обладает достаточной субъектностью. Об этом политолог Александр Асафов заявил в пятницу, 26 сентября.
«Если будет принято консенсусное решение о продолжении помощи, эта помощь продолжится, несмотря ни на какие болезненные последствия для Европы. Конечно, страны могут высказывать свою позицию, но вряд это повлияет на реальное положение дел», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.
По словам политолога, не обладая достаточной субъектностью, Евросоюз (ЕС) вынужден принимать позицию США по любым вопросам, будь то экономика, пошлины или помощь Киеву. При этом он допустил попытки глубже втянуть Вашингтон в конфликт.
«Ограничение, сокращение поддержки возможно, но только в случае принятия соответствующего общего решения. Пока этого нет», — заключил Асафов.
Ранее в этот день глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине, сообщается на сайте kp.ru. Вместе с этим она напомнила президенту США Дональду Трампу его слова о намерении положить конец боевым действиям, передает RT.
Издание «Страна.ua» 24 сентября сообщило, что Трамп в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке сделал акцент на том, что Украина может добиться победы «при помощи ЕС», передает НСН. Уточнялось, что при этом американский лидер не сказал ни слова о поддержке США в данном вопросе. Днем позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Трамп хочет переложить ответственность за урегулирование конфликта на Украине на страны Европы.
