Европа не сможет отказаться от поддержки Украины без Соединенных Штатов, поскольку не обладает достаточной субъектностью. Об этом политолог Александр Асафов заявил в пятницу, 26 сентября.

«Если будет принято консенсусное решение о продолжении помощи, эта помощь продолжится, несмотря ни на какие болезненные последствия для Европы. Конечно, страны могут высказывать свою позицию, но вряд это повлияет на реальное положение дел», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам политолога, не обладая достаточной субъектностью, Евросоюз (ЕС) вынужден принимать позицию США по любым вопросам, будь то экономика, пошлины или помощь Киеву. При этом он допустил попытки глубже втянуть Вашингтон в конфликт.

«Ограничение, сокращение поддержки возможно, но только в случае принятия соответствующего общего решения. Пока этого нет», — заключил Асафов.

Ранее в этот день глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине, сообщается на сайте kp.ru. Вместе с этим она напомнила президенту США Дональду Трампу его слова о намерении положить конец боевым действиям, передает RT.

Издание «Страна.ua» 24 сентября сообщило, что Трамп в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке сделал акцент на том, что Украина может добиться победы «при помощи ЕС», передает НСН. Уточнялось, что при этом американский лидер не сказал ни слова о поддержке США в данном вопросе. Днем позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Трамп хочет переложить ответственность за урегулирование конфликта на Украине на страны Европы.

