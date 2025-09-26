В Германии указали на планы ООН ввести санкции против Ирана

Организация Объединенных Наций (ООН) собирается ввести более широкие санкции против Ирана после безрезультатных переговоров по ядерной программе. Об этом 26 сентября заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в комментарии агентству Bloomberg.

«Мы предложили множество возможностей для достижения нового решения путем переговоров, но они (власти Ирана. — Ред.) этим не воспользовались. Санкции будут введены», — заявил Вадефуль.

Издание напоминает, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи проводил встречи в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с дипломатами из Великобритании, Франции и Германии. Стороны пытались найти варианты соглашения, которое позволило бы избежать санкций и «предотвратить новый кризис в многолетнем споре о ядерных амбициях Ирана», говорится в статье.

Официальные лица исламской республики заявили, что не могут возобновить переговоры с США, пока сохраняется угроза новых военных ударов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в этот же день, выступая на ГА ООН, заявил, что все запасы обогащенного урана Ирана должны быть уничтожены. По его словам, ЦАХАЛ уже нанесла значительный ущерб ядерной программе Ирана. Однако Нетаньяху подчеркнул, что необходимо продолжать сохранять бдительность.

Президент США Дональд Трамп 23 сентября заявил, что Иран не может обладать ядерным оружием. Американский лидер добавил, что с самого начала своего президентского срока выступал за приостановку ядерной программы Ирана.

