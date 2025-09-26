Лавров подтвердил приверженность РФ политическому урегулированию в Йемене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил принципиальную позицию России по политическому урегулированию кризиса в Йемене в ходе встречи с председателем руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашадом Аль-Алими на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом 26 сентября сообщили на сайте МИД.

«С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу безальтернативности комплексного политического урегулирования йеменского кризиса путем скорейшего запуска под эгидой ООН широкого общенационального диалога», — говорится в заявлении министерства.

В ходе беседы стороны также обсудили вопросы традиционно дружественных российско-йеменских отношений. Лавров и Аль-Алими подчеркнули настрой на поддержание регулярного политического диалога и продолжение плотной координации в ООН и на других международных площадках.

Ранее, 28 мая, Аль-Алими поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку международно признанного правительства республики. По его словам, за последние годы в двусторонних отношениях был совершен успешный рывок. Он также напомнил, что Советский Союз был первой страной, которая признала республику.

