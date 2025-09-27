Ученые впервые измерили движение межзвездного облака с помощью новых технологий

Ученые сделали важный шаг в изучении движения межзвездных облаков, успешно измерив их движение в космосе. До этого астрономы использовали косвенные методы, основываясь на движении звезд и других объектов, но теперь они смогли сделать это напрямую, используя новые технологии регистрации изображений. Об этом сообщили в журнале Astronomy & Astrophysics.

Для эксперимента выбрали облако газа в созвездии «Корона Южная», которое находится на расстоянии 150 световых лет от Земли. С помощью современного метода сравнения изображений, сделанных в разные годы, ученые смогли точно измерить скорость и направление движения этого облака. Это открытие позволяет астрономам не только отслеживать движение газа в космосе, но и лучше понять процессы, происходящие в межзвездной среде.

Методика, использованная в исследовании, позволяет точно измерять движение облаков, не нарушая важные квантовые состояния и данные. Это открывает новые перспективы для исследований звездных систем и галактик. Ученые считают, что такие измерения помогут в дальнейшем изучении взаимодействия газовых облаков и формирования звезд, а также в изучении движений других объектов в космосе.

Для измерений они использовали метод регистрации изображений, который позволяет отслеживать изменения в облаке на фотографиях, сделанных за несколько лет. Это открытие важно, потому что помогает астрономам лучше понять, как двигаются и развиваются облака газа, которые являются «пищей» для звезд.

Однако перед учеными стоит еще много задач, таких как более точное измерение скорости облаков на больших расстояниях и учет различных факторов, влияющих на их движение. Кроме того, исследования показывают, что другие виды облаков, такие как те, что находятся в центре нашей галактики, могут иметь другие механизмы движения. В будущем специалисты смогут использовать новые методы для исследования таких объектов и создания более точных моделей галактик.

Международная группа физиков опубликовала в Physical Review Letters (PRL) работу, в которой представлены наиболее убедительные на данный момент свидетельства того, что черные дыры ведут себя в точном соответствии с общей теорией относительности Альберта Эйнштейна и что ключевые предположения Стивена Хокинга о их природе подтверждаются.

