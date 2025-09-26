Реклама
Лавров и глава МИД Иордании поддержали усиление работы над прекращением огня в Газе

Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади во время встречи на полях Генассамблеи ООН высказались за более активные усилия по скорейшему достижению прекращения огня в секторе Газа и за освобождение заложников и заключенных. Об этом 26 сентября сообщили в МИД РФ.

«Была подтверждена важность активизации международных усилий по содействию скорейшему прекращению огня в секторе Газа, освобождению заложников и заключенных, обеспечению доступа гуманитарной помощи и в целом перезапуску мирного процесса в соответствии с известными решениями Совета Безопасности и Генассамблеи ООН», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Лавров и ас-Сафади «сверили часы» по ключевым проблемам ближневосточной повестки, акцентировав внимание на палестино-израильском конфликте, а также сирийской тематике. Кроме того, стороны выделили приоритеты в развитии традиционно дружественных российско-иорданских отношений.

Экономический разрыв: волна признаний Палестины обостряет отношения Израиля с ЕС
На страны Евросоюза приходится треть экспорта еврейского государства, они же обеспечивают инвестиции на €72 млрд в год

Днем ранее Лавров обсудил урегулирование ситуации на Ближнем Востоке с министром иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадром Абдель Аты. Стороны обменялись мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на драматическое развитие событий в зоне палестино-израильского конфликта. Были также рассмотрены задачи надежного урегулирования в Ливане, Сирии, Судане и Ливии, указал МИД России.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

