Лавров и глава МИД Иордании поддержали усиление работы над прекращением огня в Газе
Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади во время встречи на полях Генассамблеи ООН высказались за более активные усилия по скорейшему достижению прекращения огня в секторе Газа и за освобождение заложников и заключенных. Об этом 26 сентября сообщили в МИД РФ.
«Была подтверждена важность активизации международных усилий по содействию скорейшему прекращению огня в секторе Газа, освобождению заложников и заключенных, обеспечению доступа гуманитарной помощи и в целом перезапуску мирного процесса в соответствии с известными решениями Совета Безопасности и Генассамблеи ООН», — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что Лавров и ас-Сафади «сверили часы» по ключевым проблемам ближневосточной повестки, акцентировав внимание на палестино-израильском конфликте, а также сирийской тематике. Кроме того, стороны выделили приоритеты в развитии традиционно дружественных российско-иорданских отношений.
Днем ранее Лавров обсудил урегулирование ситуации на Ближнем Востоке с министром иностранных дел и по вопросам эмиграции Египта Бадром Абдель Аты. Стороны обменялись мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на драматическое развитие событий в зоне палестино-израильского конфликта. Были также рассмотрены задачи надежного урегулирования в Ливане, Сирии, Судане и Ливии, указал МИД России.
